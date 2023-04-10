قيمة كفارة إفطار رمضان للمريض.. تعرف عليها

يعاني البعض من أمراض تجعلهم غير قادرين على الصيام، الأمر الذي يشعرهم بضيق لعدم قدرتهم صوم شهر رمضان كباقي المسلمين، وقد لا يعلم منهم أن هناك قيمة كفارة إفطار رمضان للمريض، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

قيمة كفارة إفطار رمضان للمريض

وعن قيمة كفارة إفطار رمضان للمريض، أوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها على «فيس بوك»، أنه إذا كان المسلم المكلف مريضا مرضا لا يُرجى شفاؤه - بقول أهل التخصص - ولا يقوى معه على الصيام أو كبيرا في السن بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تُحتَمَل عادة فلا يجب عليه نية الصيام من الليل، ولا صيام عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي يفطرها من رمضان؛ لقوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} (البقرة 184).

ما قيمة كفارة إفطار رمضان للمريض؟

وبشأن قيمة كفارة إفطار رمضان للمريض، قدر هذه الفدية مُدّ طعام من غالب قوت البلد، فمثلا في القاهرة يُعطى المسكين مدَّ قمح أو ذرة أو أرز أو عدس أو فول أو تمر أو ما شابه من طعام أهل القاهرة الذي يقوت أبدانهم ويستغنون به في إقامة أبدانهم، ويمكن دفع القيمة إن كان ذلك في مصلحة المسكين.

تعرف على قيمة كفارة إفطار رمضان للمريض

وللإجابة على قيمة كفارة إفطار رمضان للمريض، قدر ذكر مفتي الجمهورية أن كفارة الصيام 20 جنيه، ولو كان فقيرا ثبتت الفدية في ذمته ؛ فيخرجها إذا اغتنى، وتُخرَج من تركته إذا ترك وفاءً، وعلى افتراض أنه قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه، بل يجب عليه الفدية ؛ لأنه مُخاطَب بها ابتداءً مع حالته المذكورة.

أما إن كان المرض يُرجى بُرؤه فيجب عليه نية الصيام من الليل: فإن استطاع الصيام في النهار صام، وإن لم يستطع أفطر، ولا يُجزئ الإطعام عن الأيام التي يُفطِر فيها، ولا بد من الانتظار حتى الشفاء ثم يقضي ما عليه، فإن مات قبل البُرء صام عنه أولياؤه أو غيرهم من المسلمين.

وحدَّد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قدر زكاة الفطر في مصر 2023 لهذا العام 1444 هجريًّا بـ30 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر بـ20 جنيهًا لهذا العام.