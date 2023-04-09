مفتي الجمهورية عبر قناة الناس: صلة الرحم توسع الرزق وتطيل العمر

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن صلة الرحم من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى سبحانه وتعالى، ونادى الشرع بالحفاظ على صلة الأرحام وهو ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا».

واستشهد مفتى الديار المصرية، خلال حلقة اليوم من برنامج حديث المفتي، المذاع على فضائية الناس، ببعض الأحاديث القدسية والنبوية منها، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى خلَقَ الخلْقَ، حتى إذا فرَغ منهم قامت الرحمُ، فقالت: هذا مقامُ العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما تَرْضَيْنَ أن أَصِلَ من وصَلَك، وأقطَعَ مَن قطَعَك؟ قالت: بلى، قال: فذلك لك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوا إن شئتم: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ)، وكذلك الحديث القدسي: «أنا الرَّحمنُ خلَقْتُ الرَّحِمَ وشقَقْتُ لها اسمًا مِن اسمي فمَن وصَلها وصَلْتُه ومَن قطَعها بَتَتُّه».

وتابع مفتى الديار المصرية: «لا شك أن هناك صلات لذوي الأرحام أولى، وفي أولها الوالدين وهذه الصلة نالت مكانة كبيرة في الشرع الشريف، بل أن الله سبحانه وتعالى قرن البر بهما بعبوديته وعقوقهما مثل الشرك، فلا تطيعمها إلا في الشرك، ولما امتدح الله سيدنا يحيى قال: (وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا)، كل واحد منا محتاج إلى وقفه مع النفس في علاقته بوالديه وصلة الأرحام، فلا يجب علينا أن نعيش وسط هذا الكم من العقوق والجفاء، فهناك حجم كبير من الخطر بقطيعة الرحم، يجب أن نعلم أن سبحانه أعد لمن يصل رحمه جزاء ببسط الرزق وتأخير الأجل.