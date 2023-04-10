متى يجب القضاء والكفارة على المفطر في رمضان؟.. «الإفتاء» توضح

تسأولات كثيرة من العديد من المستخدمين حول سؤال متى يجب القضاء والكفارة على المفطر في رمضان؟، وأكدت دار الإفتاء المصرية أنّ هناك حالات يجب فيها على الشخص المسلم القضاء والكفارة في الوقت نفسه.

متى يجب القضاء والكفارة على المفطر في رمضان؟

وعن سؤال متى يجب القضاء والكفارة على المفطر في رمضان؟، أوضحت دار الإفتاء أنّ جماع الرجل لزوجته في نهار شهار رمضان يوجب على الزوجين قضاء يوم عن اليوم الذي حصل فيه الجماع، إضافة إلي أن الزوج عليه كفارة وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينًا.

وعن الحديث عن سؤال متى يجب القضاء والكفارة على المفطر في رمضان؟ أوضحت «الإفتاء» أنّ إفطار المسلم في نهر شهر رمضان دون عذر يوجب عليه التوبة عن ذلك وعدم فعله مرة أخرى مع صيام المسلم هذا اليوم دون كفارة.

الفرق بين الفدية والكفارة والقضاء

وأوضحت دار الإفتاء المصرية الفرق بين الفدية والقضاء والكفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وجاءت كالتالي:

الفدية: تكون لعذر يجيز الفطر أو يمنع من الصيام.

الكفارة: تكون لمن ارتكب محظورًا من محظورات الصيام.

القضاء: هو صيام يوم بدلًا من اليوم الذي أفطر فيه الصائم في نهار رمضان.

حالات للصيام

وتستعرض «الوطن» بعض الأحكام التي حددتها دار الإفتاء المصرية حول الفدية والقضاء والكفارة ومنها:

1- الإفطار بسبب المرض الذي يرجى شفاؤه.

حكمه: القضاء ولا تجزيء الفدية عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام بعد انتهاء المرض.

2- الإفطار بسبب المرض الذي لا يرجى شفاؤه.

2- الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم والحد الأدنى 10 جنيها على حسب المقدرة.

3- الإفطار بسبب السفر أكثر من مسافة القصر

حكمه: القضاء ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام

4- الإفطار بسبب الحمل

حكمه: القضاء ولا تجزيء الفدية عن القضاء إذا كانت قادرة على الصيام بعد الوضع من الحمل

5- الإفطار بسب الرضاعة

حكمه: القضاء ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كانت قادرة على الصيام بعد الفطام

6- جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان

حكمه: على الزوجين قضاء يوم عن اليوم الذي حصل فيه الجماع والزوج عليه كفارة وهي صيام شهرين متتابعين فإنّ لم يستطع فإطعام 60 مسكينًا

7- الإفطار بسبب الحيض أو النفاس

حكمه: قضاء الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر ولا تجزيء الفدية عن القضاء

8- الأكل أو الشرب متعمدًا في نهار رمضان دون عذر

حكمه: التوبة عن ذلك وعدم فعله مرة أخرى وقضاء هذا اليوم من غير كفارة