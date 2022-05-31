والدة الطفل قتيل طليقها الطبيب بسوهاج: «أنتظر حكم القضاء العادل»

«حسبي الله ونعم الوكيل، أثق في حكم القضاء العادل، وأنتظر الحكم بالقصاص لابني»، بهذه الكلمات بدأت والدة الطفل الذي لقى مصرعه طعناً على يد طليقها، طبيب أمراض نفسية وعصبية، في محافظة سوهاج، بعد أن أمرت محكمة جنايات سوهاج، في جلستها اليوم الثلاثاء، إيداع المتهم مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لبيان سلامة قواه العقلية.

ولقى الطفل مصرعه عندما قام الطبيب المتهم باقتحام معمل تحاليل تمتلكه طليقته، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، بغرض الانتقام منها، محاولاً قتلها باستخدام أداة حادة «سكين»، فأحدث إصابتها بجرح قطعي في الرقبة، كما أصاب ابنها الطفل بعدة طعنات، أودت بحياته، وأصاب شخصاً ثالثاً من الكيميائيين العاملين في المعمل، بجرح ذبحي في الرقبة.

والدة الطفل القتيل: حسبي الله ونعم الوكيل

وفي أعقاب جلسة محكمة الجنايات اليوم الثلاثاء، التقت «الوطن» والدة الطفل المجني عليها، التي رددت عدة مرات «حسبي الله ونعم الوكيل فيه»، في إشارة إلى طليقها المتهم بقتل طفلها ومحاولة قتلها، وأضافت أنها تنتظر حكم القضاء العادل، وأنها تثق في تقرير مستشفى العباسية، الذي سيؤكد مسؤولية المتهم عن جريمته.

وتابعت الأم في قولها عن المتهم: «هو سليم تماماً، ومدرك لأفعاله، سواء حالياً أو وقت ارتكابه الجريمة، خصوصاً أنه طبيب أمراض عصبية، وبيحاول المراوغة للإفلات من العقاب، وبيحاول يوهم الآخرين أنه غير مدرك لأفعاله»، مشيرةً إلى أنها حضرت جلسة اليوم بمحكمة جنايات سوهاج، لمواجهة طليقها، حيث سألته باكية: «قتلت ابني ليه؟.. عملت كده ليه؟»، إلا أن المتهم التزم الصمت دون أن يجيبها.

واختتمت والدة الطفل المجني عليه تصريحاتها لـ«الوطن» بقولها: «حسبي الله ونعم الوكيل، مستنية من القضاء العادل حكم القصاص ليا ولابني».

محامي أم القتيل: المتهم يحاول المراوغة

ومن جانبه، أكد أحمد كمال أبوبكر، محامي الأم المجني عليها، أن المتهم اعترف بجريمته، وأدلى بكافة التفاصيل المتعلقه بالواقعة، وكيفية ارتكابها والباعث على ارتكاب الجريمة، وأنه في كامل قواه العقلية، ومدرك تماماً لأفعاله، وعاقل تماماً، سواء وقت الواقعة أو حالياً.

وأضاف محامى المجنى عليها أن كل ما يفعله المتهم مجرد محاولة للإفلات من العقاب، بأن يتظاهر بأنه مريض نفسي، أو أنه مجنون، خصوصاً أنه على قدر كبير من العلم، فهو طبيب أمراض عصبية ونفسية، وبالتالي يسخر علمه لإيهام الآخرين بأنه مريض، خاصةً انه خلال اعترافاته قرر أنه قام بذبح الطفل، ثم هم بذبح شقيقه بذات الكيفية، إلا أنه هرب من بين يديه، وكان قد اعتدى على الأم، محاولاً قتلها، لولا تدخل العناية الإلهية وإنقاذها.

الجنايات تقرر إيداع المتهم مستشفى العباسية

وقررت محكمة جنايات سوهاج، في جلستها اليوم الثلاثاء، إيداع الطبيب المتهم بقتل ابن طليقته، والشروع في قتلها وآخر، مستشفى الصحة النفسية والعصبية بالعباسية، لمدة 45 يوماً، للتأكد من مدى قوة وسلامة عقليته.