يبحث المواطنون بشكل دوري عن أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة بورسعيد 2023 والأوراق المطلوبة، وذلك لاستخدامها في عدة أمو بينها التقدم أو التعيين في وظيفة جديدة.

أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة بورسعيد 2023 والأوراق المطلوبة

وتستعرض «الوطن» أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة بورسعيد 2023 والأوراق المطلوبة، وفق المعلن من قبل هيئة التأمينات على منصة مصر الرقمية، حيث يستخرج البرنت التأميني من مكتب التأمينات التابع للمنطقة التي يسكن بها المواطن.

وتضم قائمة أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة بورسعيد 2023 التالي:

مكتب التأمينات الاجتماعية أول، ويضم مكتب التأمينات الاجتماعية «مقاولات»، ومكتب التأمينات الاجتماعية قطاع عام، ومكتب التأمينات الاجتماعية ميناء بورسعيد ومقرها عمارة البريد شارع الجمهورية بحي الشرق.

كما تضم القائمة مكتب تأمينات بورسعيد ثالث بشارع كسرى بحي المناخ، ومكتب التأمينات الاجتماعية بحي العرب، ومكتب التأمينات الاجتماعية بورفؤاد، ومقره مساكن شارع الجمهورية الدور الأول بورفؤاد، ومكتب التأمينات الاجتماعية بحي الضواحي القطعة رقم 38 شارع العبور.

خطوات استخراج برنت تأميني بمحافظة بورسعيد 2023

ويتوجه المواطن إلى مكتب التأمينات التابع له، حيث يوجد في كل حي أو مدينة مكتب للتأمينات على الأفراد لاستخراج البرنت التأميني من أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة بورسعيد 2023، وتقديم الأوراق المطلوبة وهي:

أصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع وصورة ضوئية منها، أو شهادة الميلاد، وخلال دقائق يتم الحصول على البرنت التأميني والجهة المراد التوجه لها، حيث يجب أن يكون الرقم التأميني مستخرج بشكل إلكتروني ومختوم بختم المكتب، ويتم توقيعه من مدير المكتب، وبالتالي يصبح الرقم صالح للاستخدام الرسمي في أي إجراءات رسمية.

الاستعلام الإلكتروني عن برنت تأميني بمحافظة بورسعيد 2023 والأوراق المطلوبة

كما يمكن للمواطن الاستعلام إلكترونيًا على الرقم التأميني، وذلك ضمن إجراءات وأماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة بورسعيد 2023 والأوراق المطلوبة، وذلك من خلال الدخول إلى منصة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على منصة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

2- الذهاب إلى إدخال البيانات الشخصية.

3- إدخال الرقم القومي.

4- إدخال الاسم الأول للأم باللغة العربية والضغط على إرسال الطلب.