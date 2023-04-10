أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة قنا 2023 والأوراق المطلوبة.. 9 مكاتب

مكاتب التأمينات في محافظة قنا، من أهم المصالح الحكومية للمواطنين والموظفين وغيرهم، حيث يحصلون من خلالها على أوراق معينة، من بينها البرنت التأميني، والذي تطلبه جهات كثيرة، لذا يبحث أهالي محافظة قنا، عن أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة قنا 2023 والأوراق المطلوبة من مكاتب التأمينات المنتشرة في المحافظة.

وتعرض «الوطن»، من خلال التقرير التالي، أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة قنا 2023 والأوراق المطلوبة، وذلك ضمن الخدمات التي يقدمها الموقع للقراء.

أماكن استخراج برنت تأميني بقنا 2023 والأوراق المطلوبة

وبحسب مديرية التأمينات الاجتماعية في محافظة قنا، فإن أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة قنا 2023 موزعة على مدن المحافظة، بواقع مكتب في كل مدينة، بإجمالي 9 مكاتب تأمينات، وذلك بهدف توفير الخدمات للمواطنين، ومن بينها برنت التأمينات، وهي كالآتي:

- مكتب تأمينات مدينة قنا بحي المصالح.

- مكتب تأمينات مدينة قوص في المسجد الكبير في قوص.

- مكتب تأمينات مدينة قفط في المدينة.

- مكتب تأمينات مدينة نقادة بجوار مجلس المدينة.

- مكتب تأمينات مدينة دشنا في شارع البوستة القديمة.

- مكتب تأمينات مدينة نجع حمادي بجوار شارعو30 مارس.

- مكتب تأمينات فرشوط بالقرب من مجلس المدينة.

- مكتب تأمينات مدينة أبوتشت، في وحدتين سكنيتين بالقرب من مقر المستشفى.

- مكتب تأمينات مدينة الوقف بجوار محكمة الوقف الجزئية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأميني بمحافظة قنا 2023

وبحسب اللائحة المعلقة والخاصة بكيفية الحصول على برنت تأميني من مكاتب تأمينات محافظة قنا 2023، فهي كالآتي:

الحالة الأولي: عدم وجود رقم تأميني للمتقدم

يحتاج إلى شهادة ميلاد وصورة ضوئية منها، وبطاقة الرقم القومي وتقديمها إلى الموظف المختص من أجل التسجيل على قاعدة البيانات

الحالة الثانية: وجود رقم تأميني للمتقدم

والرقم التأميني للمؤمن عليه سواء كان عامل أو موظف أو صاحب عمل، ويتم طباعة البرنت التأميني الخاص بالمتقدم، من أجل تقديمها إلي الجهة الراغب تقديمها إليها.

استخراج برنت تأميني بمحافظة قنا 2023 إلكترونيا

ويستطيع راغب الحصول على برنت تأميني في مكاتب تأمينات محافظة قنا 2023 للشخص المؤمن عليه، من خلال طريق خدمة الخط الساخن عبر هذا الرقم 16217.

كما يمكن الدخول على الموقع الرسمي من هنــــا وطباعته إلكترونيا.