أصبح البرنت التأميني من الأوراق المهمة واللازمة للتعامل مع عدد من المصالح الحكومية الخدمية، مثل مجالس المدن وشركة الكهرباء والسجل المدني أو مكتب العمل، أو عند التقديم لوظيفة، أو التقديم في المدارس، لذا يتساءل كثير من المواطنين عن أماكن استخراج تأميني بمحافظة البحر الأحمر 2023 والأوراق المطلوبة.

أماكن استخراج رقم تأميني بمحافظة البحر الأحمر 2023

وتنشر «الوطن» أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة البحر الأحمر 2023 والأوراق المطلوبة، حيث حددت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي 5 مكاتب لاستخراج البرنت وتقديم خدمات أخرى للمواطنين.

مكاتب لاستخراج برنت تأميني

وذكر مسؤلو تأمينات البحر الأحمر لـ«الوطن»، أنه تم تخصيص 5 مكاتب بمدن المحافظة لاستخراج البرنت التأميني، وذلك في مدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم، وعناوينها كالتالي:

- مكتب رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، ويقع في شارع الإذاعة بجوار عمارات 608‪ وحدة

- مكتب الغردقة في شارع المصالح وسط مدينة الغردقة.

- مكتب سفاجا في عمارات بنك ناصر الاجتماعي.

- مكتب مرسى علم في شارع المصالح بجوار البريد.

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأمين

وكشف مسؤلو تأمينات البحر الأحمر، أن الأوراق المطلوبة للحصول على رقم تأميني هي صورة البطاقة وصورة شهادة الميلاد، للذين لم يسبق لهم تسجيل رقم تأميني من قبل.