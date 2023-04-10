أماكن استخراج برنت تأميني بأسيوط 2023 والأوراق المطلوبة.. 18 مكتبا

يهتم كثير من المواطنين بمعرفة أماكن استخراج برنت تأميني بأسيوط والأوراق المطلوبة، لاستخراج هذا المستند من مكاتب التأمينات الاجتماعية الـ18 الموزعة على مختلف مدن ومراكز المحافظة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأميني بأسيوط 2023

وتتضمن عملية استخراج البرنت التاميني التوجه إلي مكتب التأمينات الاجتماعية بمحل السكن، ثم استخدام الرقم القومي، ويتم استخراج طابعة البرنت التأميني الخاص بالفرد.

أماكن استخراج برنت تأميني بأسيوط

- مكتب التامينات الاجتماعية بمدينة الغنايم

مكتب التامينات الاجتماعية بمدينة صدفا

مكتب التامينات الاجتماعية بمدينة أبوتيج

مكتب التامينات الاجتماعية بمدينة ساحل سليم

مكتب التامينات الاجتماعية بمدينة البداري

مكتب التامينات الاجتماعية بمدينة الفتح

مكتب التامينات الاجتماعية بمدينة أبنوب

مكتب التامينات الاجتماعية بمدينة منفلوط

مكتب التامينات الاجتماعية بمدينة القوصية

مكتب التامينات الاجتماعية بمدينة ديروط

مكتب التامينات الاجتماعية - مقاولات أسيوط

مكتب التامينات الاجتماعية بمركز أسيوط

مكتب التامينات الاجتماعية قطاع عام أسيوط

مكتب التامينات الاجتماعية سيارات أسيوط

مكتب التامينات الاجتماعية - ديوان أسيوط

مكتب التامينات الاجتماعية بأسيوط أول

مكتب التامينات الاجتماعية بأسيوط 2

مكتب التامينات الاجتماعية سيارات مركز القوصية.