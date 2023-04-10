إصابة عامل سقط من الطابق الثالث أثناء تركيب «لمبة» بالبحيرة

أصيب عامل بجروح خطيرة جراء سقوطه من الطابق الثالث أثناء قيامه بتركيب لمبة إنارة بشرفة منزل بمساكن أبو الريش بمديرية دمنهور، ونقل إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة.

إصابة عامل في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي عامل مصاب بكسور بالغة جراء سقوطه من شرفة الطابق الثالث بعقار بمنطقة أبو الريش بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية العامل

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين سقوط أحمد محمد محمود فوري أثناء قيامه بتركيب لمبة إنارة، ما أسفر عن إصابته باشتباه نزيف بالمخ واشتباة كسر بالساقين والذراعين، وتم نقل المصاب لمستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج.