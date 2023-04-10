أسعار الذهب اليوم تهبط عالميا لأقل من 2000 دولار.. وتوقعات الفائدة السبب

حققت أسعار الذهب اليوم عالميا هبوطا حادا لتنخفض إلى ما دون 2000 دولار للأوقية بعد أن أشارت بيانات التوظيف الأمريكية إلى ضيق سوق العمل، وهو ما زاد من احتمالية وتوقعات رفع أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي.

هبوط حاد لأسعار الذهب واستقرار الدولار

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في العقود الآجلة للذهب 0.75% إلى 2011 دولار، وهبط في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% عند 1996 دولار للأوقية، بينما استقر مؤشر الدولار دون ارتفاع أو انخفاض ملحوظ ليسجل 101.71 نقطة.

وكان من المتوقع أن تدعم بيانات التوظيف الأخيرة أسعار الذهب اليوم لترتفع أكثر مع توقعات تثبيت الفائدة، وذلك باعتبار أن البيانات الصادرة الأسبوع الماضي كانت في صالحه وتنذر بالركود الذي يرغبه الفيدرالي لخفض التضخم ومن ثم هدوء السياسة النقدية بعد ذلك.

وجاءت بيانات سوق العمل وبيانات التوظيف الأولية، بجانب بيانات البطالة، الأسبوع الماضي في صالح الذهب، إلا أن بيانات التوظيف الرئيسية التي صدرت يوم الجمعة لم تدعمه، بل جاءت في صالح الدولار، وهو الأمر الذي قد يتسبب في هبوط أسعار الذهب مع افتتاح تعاملات الأسبوع الحالي اليوم.

تغير تسعير الأسواق للفائدة

الأمر الآخر الذي دعم هبوط الذهب مع بداية تداولات هذا الأسبوع، هو تغير تسعير الأسواق للفائدة، حيث شهدت توقعات الفائدة بالاجتماع المقبل للفيدرالي الأمريكي تغيرات ملحوظة فور صدور بيانات التوظيف الأمريكية، إذ قبل صدور البيانات لم تستقر الأسواق على تسعير محدد، أي أن النسب كانت متساوية سواء لرفع بـ 25 نقطة أو تثبيتها، ولكن بعد صدور البيانات تغير الأمر، لتصبح الآن لصالح رفع بـ 25 نقطة باعتبار أن البيانات جاءت في صالح الدولار.