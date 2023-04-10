سعر الذهب اليوم الاثنين 10-4-2023 في الصاغة.. استقرار بداية التعاملات

شهد سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2023 في الصاغة، استقرارا في السوق، خلال بداية التعاملات اليوم، وذلك بعد التراجع أمس في نهاية التعاملات بقيمة 5 جنيهات لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، و6 جنيهات لجرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، و40 جنيهًا للجنيه الذهب عيار 21 بدون مصنعية، وفي السطور التالية التفاصيل.

وسجل سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2023 في الصاغة، استقرارا، بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 2165 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، في محال الصاغة 2474 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذھب عیار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوق الصاغة 2165 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذھب عیار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18، وصل إلى 1856 جنيهًا للشراء، وعيار 14 مبلغ 1443 جنيهًا، فيما سجل سعر جرام الذهب لعيار 12، 1237 جنيهًا.

سعر الجنیه الذھب

واستقر سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات اليوم، حيث إن وصل إلى 17320 جنيهًا بدون مصنعية.

سعر الذهب عالميًا

وتشهد أسعار الذهب عالميًا، استقرارا منذ يوم الجمعة الماضي، حيث إن سجل سعر الأوقية 2009 دولارات، فيما وصل سعر كيلو الذهب عالميا 64585 دولارا.