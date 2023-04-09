سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 يسجل تراجعا جديدا

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 يسجل في نهاية التعاملات اليوم، وزن 8 جرام، مبلغ 17320 جنيهًا، وهو ما يعتبر تراجعًا في سوق الصاغة بنحو 40 جنيهًا، وانخفض أيضًا سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، وجرام عيار الذهب 24 الأكثر نقاءً، وكذلك عيار 18 وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل.

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21، يسجل مبلغ 17320 جنيهًا في نهاية التعاملات اليوم بدلا من 17360 جنيهًا صباحًا بدون مصنعية، ووصل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا إلى 2165 جنيهًا بدلا من 2170 جنيهًا صباحًا، أي تراجع 5 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً سعر 2474 جنيهًا بدلا من 2480 جنيهًا صباحًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 يسجل تراجع جديد

وبخلاف سعر الجنيه الذهب اليوم، انخفض أيضا سعر عيار 18 ليصل إلى 1856 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مبلغ 1443 جنيهًا، وعيار 12 وصل إلى 1237 جنيهًا.

استقرار سعر الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب عالميًا، منذ يوم الجمعة الماضية؛ إذ سجل سعر الأوقية 2009 دولارات، وبالنسبة لسعر كيلو الذهب عالميًا وصل إلى 64585 دولارا.