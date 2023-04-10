خسارة جديدة في سعر جرام الذهب عيار 21.. هل ينخفض مرة أخرى؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، وسط تقلبات سعرية بالبورصة العالمية، بفعل عمليات جني الأرباح مع تزايد التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماع مايو المقبل، بعدما أظهر تقرير صادر الجمعة الماضي، نموًا قويًا في الوظائف في الولايات المتحدة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات بيع وتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، في بيان، إنّ أسعار الذهب اليوم في مصر، تراجعت بقيمة 10 جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2155 جنيها، بينما تراجعت الأوقية لمستوى 1999 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وأضاف أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2463 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1847 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1437 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 17240 جنيهًا.

تأتي التراجعات تأكيدا لتوقعات شعبة الذهب بهبوط سعر المعدن الأصفر الفترة المقبلة، كونه مقوما بسعر مبالغ فيه، وأنّ سعر جرام الذهب من المتوقع أن يتراجع مجددا الفترة المقبلة.