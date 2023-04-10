ارتفاع أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي عالميا بنسبة 8%

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من 8%، لتصل إلى 2.17 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع الثاني من أبريل، وسط توقعات بزيادة الطلب وزيادة عمليات التسليم لمنشآت الغاز الطبيعي المسال.

وقال مزود البيانات الاقتصادية «ترادينج إيكونوميكس» أنه وفق توقعات NatGasWeather، رغم أن بيانات الطقس في عطلة نهاية الأسبوع تتجه لأن تكون أكثر برودة في الولايات المتحدة في الفترة من 17 إلى 19 أبريل.

وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط ​​شحنات الغاز الطبيعي من منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال 13.9 مليار قدم مكعب في اليوم، وهو أعلى من الأسبوع الماضي.

انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي

ومع ذلك، تقترب أسعار الغاز الطبيعي من أدنى مستوياتها في سبتمبر 2020، إذ ظل الطلب في الأسابيع القليلة الماضية أقل من المتوسط، ​​بسبب درجات الحرارة المعتدلة.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 7.1% مقارنة بأسبوع السابق، وفقًا لبيانات من S&P Global Commodity Insights.

وانخفض استهلاك الغاز الطبيعي في القطاعين السكني والتجاري بنسبة 17.8%، وفي قطاع توليد الطاقة بنسبة 0.4%، وفي القطاع الصناعي بنسبة 2.7%.