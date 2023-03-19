«بتروتريد»: غدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر مارس

حذرت شركة «بتروتريد»، إحدى شركات قطاع البترول والغاز الطبيعي، عملائها الذين لم يسجلوا القراءات الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي حتى الآن لشهر مارس، بضرورة الإسراع للإبلاغ عن القراءات الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي في منازلهم.

وأضافت الشركة أن غدا الإثنين، هو آخر موعد لتسجيل قراءة الغاز، وأوضحت أن عدم تسجيل المواطن لقراءات عداد الغاز الطبيعي الخاص به يتسبب في احتساب متوسط الاستهلاك، وسيقع بالضرر عليهم وهو ما يعني تسجيل قراءة غير دقيقة، وارتفاع قيمة الفاتورة على المستهلك.

غدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي

وأشارت شركة «بتروتريد»، إلى أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تسجيل قراءة العداد، ودفع الفاتورة، كالتالي:

15 طريقة لتسجيل القراءة الشهرية أو دفع الفواتير

1 – تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضًا « بتروميتر» أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي.

2 – الموقع الإلكتروني لشركة «بتروتريد» www.petrotrade.com.eg، ويمكن من خلاله تسجيل القراءة الخاصة بعداد الغاز الطبيعي.

3 – إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

4 – عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

5 – تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

6 – تطبيق موبايل جوميا.

7 – من خلال مكاتب البريد المصري.

8 – من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

9 – من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم و بنك الأهلي المتحد.

10 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

11 – الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

12 – خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

13 – من خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكومباوندات و الوزارات و المصالح الحكومية.

14 – من خلال التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة و تسجيل القراءة و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

15– الفروع المميكنة والمتوفرة في عدد من المولات.