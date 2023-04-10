تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن درجات صفوف النقل للمرحلة الإعدادية

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن امتحانات صفوف النقل للمرحلة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، المقرر أن تبدأ في شهر مايو المقبل وفقا للمواعيد المحددة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعتمدة من وزير التربية والتعليم.

المشروعات البحثية

وأكدت المديريات التعليمية في خطاب رسمي، أنه يتم التنبية على الطلاب بعمل المشروعات البحثية، مشروع بحث جماعي من 3 الى 5 طلاب على الأقل في المشروع البحثي، ويتم التقديم قبل الامتحان بأسبوعين للفصل الدراسي الثاني، ويعتبر مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع، تحت مسؤولية ادارة المدرسة.

درجات صفوف النقل للمرحلة الإعدادية

وأضافت المديريات التعليمية، يحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني على مجموع درجات الاختبارين: «الأول أو الثاني - أيهما أعلى واختبار نهائية الفصل الدراسي»، بالإضافة درجات المواظبة والسلوك.

وأشارت المديريات التعليمية إلى أنه يضاف لإخطار نجاح الطالب بند لتقييم الجوانب الشخصية والسلوكية «نقاط تمييز»، و«نقاط تحتاح دعم»، ويتم التقييم من خلال رأي المعلم ورائد الفصل وأعضاء اتحاد الطلاب الفصل وأولياء الأمور، بالإضافة إلى بند لتقييم الميول والاتجاهات مم خلال رائد الفصل.

وويتم تخصيص عشرون دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء، ويجري تقويم الأنشطة التربوية قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين على الأقل.