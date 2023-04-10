وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فقرات مسرحية وفنية لطلاب مدرسة النصر

يشهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفقرات المسرحية والفنية لطلاب مدرسة النصر للغات بمصر الجديدة، وشارك بها طلاب وطالبات عدد من المدارس في الإدارات التعليمية المختلفة.

توعية الطلاب بالحضارة المصرية

وقدّم الطلاب فقرة نشاط عن تاريخ الحضارة الفرعونية، كما جرىاستعراض صور الأهرامات وبعض النقوش الفرعونية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ هناك اهتمام بتوعية الطلاب بالحضارة المصرية والتي تعتبر من أعرق الحضارات على مر التاريخ، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات القومية والمبادرات التي تطلقها الدولة، كما شهد الحفل أوبريت غنائي بعنوان تحيا مصر لتلاميذ الروضة.