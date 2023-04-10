وزيرا التعليم والثقافة يتفقدان مكتبة مدرسة كلية النصر ومعرض الفنون

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مكتبة مدرسة كلية النصر للغات التابعة للمعاهد القومية، التي تشرف عليها وتديرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث جرى الاطلاع على محتويات المكتبة، وتضمنت حجر تاريخي من الرخام، وكتب التاريخ الإسلامي.

كما تفقد الوزيرا، المعرض الفني الدائم للمدرسة وشمل أعمال فنية للطلاب، حيث أكد «حجازي» أهمية ممارسة الأنشطة سواء الفنية أو العلمية كونها تساهم في بناء شخصية الطفل.

ورافق الوزير في زيارته، محمد عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية ومحمد عطية مدير الإدارة العامة للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعبدالرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، والدكتورة إيمان حسن مدير عام الأنشطة الطلابية بالوزارة وعدد من قيادات الوزارة.