تكريم الإعلامي طارق علام في اتحاد الشرطة الرياضي.. «سفير التسامح والسلام لعام 2023»

حصل الإعلامي طارق علام، على تكريم بنادي الشرطة الرياضي، لمسيرته الطويلة في خدمة الإعلام والبرنامج التليفزيوني الشهير «كلام من ذهب»، سفيرًا للتسامح والسلام لعام 2023 المقدمة من إدارة المجلس النرويجي للتسامح والسلام.

تكريم الإعلامي طارق علام

وقدم رئيس مجلس الإدارة، التكريم للإعلامي طارق علام في ذكرى الاحتفال السنوي الذي يقام للمرة الـ 35، على تتر برنامج «كلام من ذهب»، بحضور محمد إسماعيل عبده، صاحب الحفلة، ومجموعة من أصحاب الشركات وكبار العاملين بالإذاعة والتليفزيون.

ويعد «علام» من ضيوف حفل مائدة إفطار نادي الشرطة الرياضي سنويا، فلم يفوت عام إلا وكان من أبرز الحضور؛ ما دفع المقيمون على الحفل لتكريمه، وحصوله على جائزة التسامح والسلام لعام 2023 المقدمة من المجلس النرويجي للتسامح والسلام.

ووجه طارق علام التحية الحضور بمناسبة شهر رمضان، مازحا أنا حاسس إن ده تكريم اعتزالي، موجها الشكر لأهالي الجمالية، في إنتظار توزيعه لجنيهات دهب على المشاركين بالمسابقة.