طارق علام يدعم حارس الاتحاد السكندري: «الكرة عندنا محتاجه مراجعة»

علق الإعلامي طارق علام على واقعة خروج أحمد يحيي حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري باكيًا بعد هجوم الجماهير عليه مشددًا على أن الرياضة للمتعة والتنافس والأخلاق، ومعربًا عن تضامنه مع هذا اللاعب ومقدمًا التحية لكل من دعمه.

علام: الرياضة للمتعة والتنافس

ونشر «علام» صورة للاعب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «تلعب الرياضة للمتعة والتنافس والأخلاق واليوم الحارس أحمد يحيي شقيقه توفي بالأمس، وأصر على لعب مباراة ناديه الاتحاد السكندري وسيراميكا، وبعد تلقيه خمسة أهداف تلقى هتافات خارجة فخرج بالدموع».

وأضاف: «عزيزي المشجع لا تلعب كره القدم إلا للمتعه والاحترام وأنا أتضامن وأقدم عزائي لهذا الحارس الشاب وأحيي كل من دعمه»، مختتمًا «يا سادة الكرة عندنا محتاجة للمراجعة وعدم التعصب».

خروج اللاعب باكيًا من المباراة

وشهدت مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوبترا أحداثا مؤسفة بعدما دخل «يحيى» في نوبة بكاء علي خلفية هتافات جماهير نادي الاتحاد السكندري التي حملته مسؤولية اهتزاز شباكه بخمسة أهداف أمام سيراميكا كيلوباترا قبل أن يطلب التبديل، في مشهد أثار غضب الجماهير بعدما انتشر فيديو للاعب باكيًا وهو يقسم أنه لن يلعب مرة أخرى.

جدير بالذكر أن أحمد يحيي سبق له اللعب لأندية سموحة والإنتاج الحربي قبل انضمامه للاتحاد السكندري.