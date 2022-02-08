طارق علام يحتفل بعيد ميلاده وسط الأيتام والمسنين

احتفل الإعلامي طارق علام أمس بعيد ميلاده، وذلك في حفل أقامه بين الأطفال الأيتام والمسنين والأطفال مرتادي معهد شلل الأطفال والذين احتفلوا مع علام بعيد ميلاده في أجواء مبهجة.

علام: اعتدت على الاحتفال بعيد ميلادي مع الحالات الإنسانية كل عام

وكشف علام لـ«الوطن»، أنه اعتاد على إحياء ذكرى ميلاده سنويًا بين المسنين والأيتام وأطفال معهد شلل الأطفال، وعدد من الحالات الإنسانية التي تبناها عبر برامجه التي قدمها طوال مسيرته الإعلامية، لافتًا إلى أنه تبنى مبادرة هذا العام لتوزيع 1000 بطانية و10 آلاف وجبة طعام احتفالًا بعيد ميلاده.

وذكر أنه اعتاد أن يحتفل بأعياد ميلاد بناته مع الأيتام، حيث كان يدعوهم كل عام للاحتفال مع بناته بعيد ميلادهن.

«دفا وعفا» لمساعدة العمال والمشردين في الشوارع

وأطلق طارق علام خلال الأيام الماضية حملة «دفا وعفا» والتي دعى المواطنين من خلالها لتوزيع المشروبات الساخنة وشوربة العدس على من تقضي ظروفهم البقاء في الشارع من العمال والمشردين وغيرهم، حيث وزع عليهم أطباق العدس الساخنة خلال موجة البرد التي مرت بها البلاد.

وجاب "علام" القاهرة والجيزة رفقة فريقه ووزعوا أطباق شوربة العدس على العمال في الشوارع وبعض الحالات الإنسانية والمشردين، كما أهدى بعضهم بطاطين تقديرًا لهم.

واستجاب لعلام عدد من الشباب الذين وزعوا العدس الساخن خلال ساعات الليل على الموجودين في الشوارع بعدد من المدن.