محمد رمضان يهنئ طارق علام بخطبة ابنته.. والأخير يرد

حرص الفنان محمد رمضان على إحياء حفل خطوبة ابنة الإعلامي طارق علام، بالأمس، قبل مغادرته للقاهرة، والتوجه إلى مدينة الأقصر لتكريمه اليوم من مهرجان الأقصر.

محمد رمضان يحيي حفل خطوبة ابنة طارق علام

ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو من حفل الخطوبة عبر حسابه علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليه: «حبيبي وصاحبي وجاري أبو قلب من دهب الإعلامي طارق علام وحرمه الإعلامية دينا رامز مبروك لبنتكم الجميلة ربنا يسعدها ومايحرمهاش من رضاكم عليها أبدًا».

طارق علام يوجه الشكر لمحمد رمضان

ووجّه الإعلامي طارق علام، الشكر للفنان محمد رمضان، خلال الفيديو الذي نشره رمضان، قائلا: «عايز أشكر محمد رمضان عشان المفروض كان مسافر مهرجان الأقصر ولكن أجل سفره شوية عشان يجي الفرح».

وقدم محمد رمضان مجموعة من أشهر أغانيه، من بينها أغنية «نمبر وان، مافيا، يا حبيبي، ثابت»، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء وبعض المقربين من الوسط الفني، أبرزهم الفنان مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد.