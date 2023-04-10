وزير خارجية اليونان: الاجتماعات المستمرة بالمسؤولين المصريين تعزز علاقاتنا مع القاهرة

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أن العلاقات اليونانية المصرية تتعزز باستمرار بفضل الاجتماعات المثمرة مع المسئولين والتعاون التاريخي بين البلدين.

ونقلت صحيفة كاثميريني اليونانية، اليوم الإثنين، عن ديندياس قوله في تصريحات صحفية، إن وزير الخارجية المصري سيزور أثينا غدا الثلاثاء لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

دور اليونان البارز في قضايا المنطقة

وأشار دندياس، إلى دور اليونان النشط في المنطقة الكبرى ومشاركتها في الجهود المبذولة لإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع الدولي، مضيفا أن المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن سيزور أثينا في 21 أبريل الجاري لحضور اجتماع لجميع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا قبل السفر إلى دمشق.

وأكد ديندياس مجددًا على تحسن العلاقات اليونانية التركية في أعقاب الزلازل المميتة التي ضربت جنوب شرق تركيا في 6 فبراير الماضي، مشيرا إلى زيارات الوزراء اليونانيين إلى المناطق المتضررة والاجتماعات بين وزيري البلدين، معربًا عن أمله في أن العلاقات الإيجابية سيتم الحفاظ عليها.