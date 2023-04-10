رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

البيت الأبيض: بايدن على اتصال بالمسؤولين لمعرفة كواليس تسريب الوثائق

كتب:

عمرو حسني
09:02 م | الإثنين 10 أبريل 2023
البيت الأبيض

البيت الأبيض

ذكر البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن على اتصال مع مسؤولي الأمن القومي بعد تسريب الوثائق، ولكن البيت الأبيض لا يعرف حتى الآن حجم ضرر الوثائق المسربة على الأمن القومي.

محاولة كشف طريقة تسريب الوثائق السرية 

وأضاف البيت الأبيض في بيان له نقلته قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الإثنين: «لا نعرف كيف تم تسريب الوثائق السرية، كما أن وزارة العدل تتولى التحقيق في تسريب الوثائق».

اقرأ المزيد:

هل سيلتقي «بايدن» و«ترامب» مجددا في انتخابات الرئاسة 2024؟

جو بايدن يعلن ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

شرطة أيرلندا الشمالية تحذر من أحداث عنف قبل زيارة بايدن.. ما القصة؟

البيت الأبيض: بايدن عرف قضية ترامب من الإعلام
بقلم عمرو حسني