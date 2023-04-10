البيت الأبيض: بايدن على اتصال بالمسؤولين لمعرفة كواليس تسريب الوثائق

ذكر البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن على اتصال مع مسؤولي الأمن القومي بعد تسريب الوثائق، ولكن البيت الأبيض لا يعرف حتى الآن حجم ضرر الوثائق المسربة على الأمن القومي.

محاولة كشف طريقة تسريب الوثائق السرية

وأضاف البيت الأبيض في بيان له نقلته قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الإثنين: «لا نعرف كيف تم تسريب الوثائق السرية، كما أن وزارة العدل تتولى التحقيق في تسريب الوثائق».