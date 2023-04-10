محافظ أسيوط يشارك في حفل إفطار 1500 من مزارعي مبادرة «ازرع»

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وفد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، برئاسة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

حفل إفطار مزارعي مبادرة ازرع

وحضر حفل الإفطار 1500 مزارع من مزارعي مبادرة «ازرع»، والتي تنفذها الهيئة القبطية على مستوى 8 محافظات، وذلك للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفاتورة الاستيرادية ودعم صغار المزارعين والحفاظ على الموارد الطبيعية تنفيذا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الهيئة القبطية الإنجيلية

والتقى المحافظ وفد الهيئة القبطية الانجيلية بقاعة الاحتفالات بديوان عام المحافظة، وتم مناقشة واستعراض أبرز المشروعات والبرامج التي تنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظة أسيوط، منها مشروعات الإقراض متناهية الصغر ومبادره ازرع وسلاسل الإنتاج وبناء قدرات الجمعيات الأهلية والمبادرات التنموية ودعم المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وغيرها من المبادرات التنموية والقرى المنتجة.

توفير حياة كريمة

وأكد محافظ أسيوط على أهمية تنفيذ برامج ومبادرات تنموية استكمالا لدور الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين وتنمية الريف المصري، وخاصة تنمية القرى المنتجة وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا ودعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال تداخلات وبرامج تنموية حقيقية بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية وكافة الجهات التنفيذية.

كما أشاد بجهود وبرامج الهيئة القبطية الإنجيلية وخاصة مبادرة ازرع، والتي أطلقتها في 8 محافظات لاستهداف توفير الأمن الغذائي المصري من الحبوب والمحاصيل الغذائية ورعاية ودعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وترشيد الاستهلاك في المياه والأسمدة وتحسين الممارسات الزراعية، معلنا التعاون الكامل والشراكة مع الهيئة برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية.

تقليل التكلفة الإنتاجية

وأوضحت مارجريت صاروفيم أن مبادرة ازرع يجري تنفيذها بمحافظة أسيوط في 64 قرية بـ8 مراكز إدارية وتستهدف 13 ألف مزارع بإجمالي 20 ألف فدان من خلال 260 مدرسة حقلية، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة تتمثل في تحسين دخل مئات الآلاف من صغار المزارعين عن طريق تزويد إنتاجهم وتقليل التكلفة الإنتاجية وتقليل الهادر من المحاصيل أثناء الحصاد وتوفير عقود تسويقية، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة قدرة صغار المزارعين في المواجهة والتكيف مع التغيرات المناخية والسعي للحفاظ على الموارد الطبيعية؛ في إشارة إلى المياه والتربة من خلال تدخلات أساسية وهي توفير التقاوي المدعومة، والأسمدة والمخصبات، وتقديم دعم فني، ومدارس حقلية للإرشاد الزراعي، كما تم تصميم هيكل تنفيذي ميداني يضمن تقديم كل الدعم لصغار المزارعين والمتابعة الدقيقة لعملية إنتاج المحاصيل والتأكد الدوري من الوصول إلى المستهدفات.

محصول الفول الصويا

وأوضح ماجد بولس نائب مدير برامج التنمية الريفية الشاملة، أن مبادرة ازرع مستمرة بالمحافظة بالشراكة مع مديرية الزراعة وكافة الجهات التنفيذية، على أن تتوسع في دعم زيادة إنتاجية من محصول الفول الصويا بالمحافظة، وتستهدف المبادرة مساحة 4 آلاف فدان فول صويا هذا العام، وجار دراسة إمكانية التوسع في دعم بعض الحبوب الغذائية والمحاصيل التي تشتهر بها محافظة أسيوط، مثل عباد الشمس والنباتات العطرية وغيرها من المحاصيل الهامة.