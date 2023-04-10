رفع درجة الاستعداد في أسيوط لمواجهة الطقس السيئ

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات والهيئات، وتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية تحسبًا لتقلبات الطقس، بناءًا على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدءًا من اليوم الاثنين 10 أبريل وحتى 12 أبريل، أو نهاية موجة الطقس السيئ.

مواجهة تقلبات الطقس

وأصدر محافظ أسيوط، توجيهاته لجميع رؤساء المراكز والأحياء والقرى وكافة الأجهزة المعنية وشركات المرافق، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تقلبات في الطقس، سواء انخفاض في درجة الحرارة أو نشاط للرياح أو سقوط أمطار، والتأكد من جاهزية كافة المركبات والمعدات ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع والمرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

رفع درجة الاستعداد

وكذلك رفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال، والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة، فضلًا عن تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة وتكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق، بالإضافة إلى توزيع معدات الانقاذ السريع وسيارات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية بالأماكن الخطرة، واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات «المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها».

غرفة إدارة الأزمات

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية وغرفة إدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة، في حالة انعقاد بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة الجهات المعنية، لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي سوء في الأحوال الجوية قد يحدث، ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية، مشيرًا إلى جاهزية كافة القطاعات وعلى تواصل مستمر مع متابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية والتعامل الفوري معها، كما تم عمل سيناريوهات وتجارب عملية كمحاكاة لسقوط أمطار غزيزة لتقييم الخطط ومدى كفاءة وجاهزية المعدات والجهات المعنية في مثل هذه المواقف، وقدرة الأنفاق على تصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة أي طارئ، فضلاً عن مشروعات مجابهة الأزمات والكوارث.

وناشد محافظ أسيوط، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية، معلنًا استقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أي طارئ من خلال رقم الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135474/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تيليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg. لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.