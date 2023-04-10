رئيس جامعة أسيوط: القرية الأولمبية مدينة رياضة متكاملة تقدم أنشطة متنوعة

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، جولة تفقدية بمجمع السباحة الأولمبي الملحق بالقرية الأولمبية بالجامعة؛ للوقوف على مدى جاهزية المجمع لاستقبال الموسم الصيفي، والانتهاء من أعمال الصيانة، رافقه في الجولة الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الأمير نائب مدير مجمع السباحة الأولمبي.

القرية الأولمبية مدينة رياضة متكاملة

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إن القرية الأولمبية مدينة رياضية متكاملة تقدم خدماتها في مختلف الأنشطة والألعاب الرياضية، مؤكدا أن ما تشهده القرية بكافة ملحقاتها من أعمال إحلال وتجديد وصيانة تأتي انطلاقاً من أهمية القرية وإمكانياتها المتميزة على مستوى الجامعات المصرية.

خطة مجمع السباحة

وصرح الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، أن جولة رئيس الجامعة استهدفت الوقوف على ما تم الانتهاء منه من أعمال تنفيذ الخطة الشاملة الجارية بمجمع السباحة، والتي تضمنت أعمال الصيانة والتشغيل، وتغيير ماكينات رفع المياه، وعمليات تنظيف الأحواض، والتي تتم كل عام بصفة دورية تحت إشراف وتنفيذ وحدة الصيانة الخاصة بمجمع السباحة الأولمبي، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على تعظيم منافع القرية، وتطوير بنيتها التحتية، وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكافة المترددين عليها بوصفها مدينة رياضية متكاملة.