صلاة العيد الساعة كام في محافظة أسيوط؟.. استعدادات على قدم وساق

يبحث أهالي قرى ومراكز محافظة أسيوط، عن صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة أسيوط، وخصوصًا مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان، واقتراب احتفالات وإجازة العيد التي أعلنت عنها الحكومة اليوم الاثنين.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة أسيوط؟

وتقدم «الوطن» في السطور التالية موعد صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة أسيوط، بحسب ما أعلنه قسم التقويمات بالهيئة العامة للمساحة المصرية، والذي يأتي في تمام الساعة 5.52 صباحا والتي تأتي ضمن المحافظات الأخيرة من حيث الوقت في أداء صلاة عيد الفطر المبارك علي مستوى محافظات الجمهورية.

استعدادات عيد الفطر المبارك بمحافظة أسيوط

وفي سياق متصل يجري اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعاته المتواصلة مع القيادات التنفيذية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة ووكلاء الوزارات لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وكذلك استعداد الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين والمستشفيات لاستقبال أي حالات طوارئ وتكثيف حملات الطب البيطري على الأسواق وضبط المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإلغاء إجازة القيادات بمختلف القطاعات الخدمية وإجازات الأطباء وعقد غرف عمليات المدن وربطها بغرفة العمليات الرئاسية بديوان عام المحافظة.