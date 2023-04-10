رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الخارجية الروسية: تقارب مولدوفا مع «الناتو» سيفقدها سيادتها

كتب:

أ ش أ
09:08 م | الإثنين 10 أبريل 2023
الخارجية الروسية

الخارجية الروسية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن تقارب مولدوفا وحلف شمال الأطلسي «الناتو» محفوف بفقدانها سيادتها.

عمل أوروبي على حساب مولدوفا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الاثنين - إن السلطات الموالية للغرب في مولدوفا تعمل باستمرار على زيادة التعاون مع الهياكل الأوروبية الأطلسية، عوضًا عن الحياد المنصوص عليه في الدستور المولدوفي، وعلى حساب مصالح مولدوفا الوطنية.

وشددت على أن تعميق تعاون بعض الدول مع «الناتو» ووعوده بالدعم في مواجهة «التهديد الروسي» يؤدي إلى ثورات ملونة وانقلابات واضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية.

وأضافت: «نأمل في أن تكون هناك قوى سياسية في مولدوفا قادرة على إدراك أن التقارب مع (الناتو) محفوف بفقدان السيادة».

اقرأ المزيد:

وزير دفاع أوكرانيا: نستعد لهجوم مضاد على روسيا

روسيا تحافظ على مرتبتها الأولى كأكبر مُصدر للنفط الخام إلى الهند

رئيس بيلاروسيا: روسيا ستدافع عن مينسك حال تعرضها لعدوان

«زيلينسكي»: روسيا تفرض على نفسها عزلة أكبر عن العالم والإنسانية
بقلم أ ش أ