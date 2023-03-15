مولدوفا: حشد قوات أوكرانية قرب حدود «بريدنيستروفيه» لا يهدد أراضينا

أعرب نائب رئيس وزراء مولدوفا أوليغ سيريبريان، عن اعتقاده بأن حشد وحدات عسكرية أوكرانية وتشييدها لتحصينات على حدود بريدنيستروفيه لا يهدد مولدوفا.

سيريبريان: التحصينات تتسم بالطابع الدفاعي

وأضاف في مقابلة تلفزيونية: «نوع هذه التحصينات يتسم بالطابع الدفاعي، وليس بالهجومي، وأوكرانيا تخشى الهجوم عليها من جانب منطقة بريدنيستروفيه، وشهدنا جميعا الكثير من هذه المناقشات حول هذا الاحتمال عبر إمكانية استخدام بريدنيستروفيه كمنطقة لتوسيع العدوان ضد أوكرانيا»، بحسب وكالة «تاس» الروسية.

وتابع نائب رئيس وزراء مولدوفا: «لم يكن سرا على الإطلاق أن هناك العديد من الوحدات العسكرية في أوكرانيا بالقرب من حدود بريدنيستروفيه، والتي يمكن استخدامها في قطاعات أخرى من الجبهة/ في خيرسون أو في دونباس».

تسجيل زيادة غير مسبوقة في طلعات الطائرات المسيرة التابعة لكييف

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن نظام كييف يكثف استعداداته لغزو جمهورية بريدنيستروفيه، ردا على مزاعم كييف بوجود زحف من القوات الروسية انطلاقا من أراضي تلك الجمهورية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل مناسب على ذلك.

وأكدت الدفاع الروسية أن الجانب الروسي يسجل حشودا كبيرة للأفراد والمعدات العسكرية لقوات كييف بالقرب من الحدود الأوكرانية مع بريدنيستروفيه، فضلا عن تسجيل زيادة غير مسبوقة في طلعات الطائرات المسيرة التابعة لقوات كييف فوق أراضي الجمهورية.