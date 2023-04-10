إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف وانقلابها على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي أمام مدخل الإذاعة بنطاق مركز كفر الدوار اتجاه اسكندرية، ونُقل المصابان إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن إصابة شخصين، وجار عمل الفحوصات الطبية لهما بمستشفى كفر الدوار العام وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة محمد عبد المولى عبد الحميد، 39 سنة، من سيدي بشر، بجروح متفرقة بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، ونوال الزغبي، 26 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن.

ونقل المصابان إلى مستشفى الشاملة في كفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.