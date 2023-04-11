مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19.. نهلة سلامة تقود حملة ضد روبي

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19 تزايد حدة الصراعات داخل قرية تل شبورة، وإقصاء روبي من منصبها كعمدة للقرية، إذ قادت نهلة سلامة «الدكتورة نعمات» حملة إلكترونية لإثارة غضب الأهالي تجاهها والمطالبة بالرحيل.

وطلبت نهلة سلامة، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19 من إدوارد أن يساعدها في تلك الحملة، بحجة أنها تثير الفتن والأفكار المغلوطة بين أهالي القرية، خاصة ختان الإناث، إلا أن إدوارد رفض التعاون معها في ذلك المخطط، بحجة أنه من عائلة «الدهايشة» المنافسة لـ«الفوارسة»، كما أنه لا يرغب في أن يكون جزءً من مخطط لعناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

تباين وجهات النظر بين أهالي قرية تل شبورة

وشهدت الحملة الإلكترونية التي قادتها نهلة سلامة خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19، بدخول أهالي القرية في حوارات ونقاشات موسعة، حول جهود روبي في «تل شبورة» بين مؤيد ومعارض، حيث أشاد البعض بجهودها وتصديها للقضايا المجتمعية مثل الهجرة غير الشرعية وزواج القاصرات وختان الإناث، فيما أعرب البعض الآخر عن آماله بأن تترك روبي منصبها وتعود إلى القاهرة.

أسرة نهلة سلامة غاضبة بسبب موقفها مع روبي

مخطط نهلة سلامة أثار غضب زوجها إيهاب فهمي، حيث قال لها: «أنتي بتلعبي بالنار»، إلا أنها اصطدمت معه خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19، وقالت له: «دي تعليمات جاية لي من فوق»، فيما طالبتها ابنتها صولا عمر بضرورة التوقف عن فعلتها، وهو الأمر الذي رفضت الاستجابة له.