مصرع وإصابة شخصين في حادث على الطريق الزراعي بالبحيرة «أسماء»

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة تريلا وتروسيكل على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بالكليو 90 بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصاب والجثة إلى مستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب وعامل مصاب إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة تريلا وتروسيكل بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر محضر بالواقعة.

أسماء ضحايا الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة «محروس ع.م»، 45 سنة، مقيم الجيزة، فيما توفي «عطية م.ع»، 25 سنة، مقيم وادي النطرون.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.