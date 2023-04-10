طارق علام لـ«الوطن» بعد حصوله على سفير التسامح والسلام: «هنكمل المسيرة»

كُرم الإعلامي طارق علام بحفل كبير بنادي اتحاد الشرطة الرياضي، وحصل على جائزة سفير التسامح والسلام المقدمة من المجلس النرويجي للتسامح والسلام، وعبر عن سعادته الكبيرة بالتكريم، مازحًا: «أنا حاسس إنه تكريم اعتزالي يا جماعة».

ويحضر طارق علام حفل الإفطار بناي اتحاد الشرطة سنويًا، إذ يشارك في توزيع الجوائز برعاية أبناء التجار بالجمالية، موضحًا لـ«الوطن»: «رمضان في مصر حاجة تانية فعلًا، أنا لسه جاي من الشيخ زائد، كنت في مائدة فيها 5000 فرد، حاجة عظيمة ومشهد رائع، هي دي مصر الحلوة الجميلة، نفحات رمضانية جميلة وربنا يحفظ بلدنا».

تكريم طارق علام بنادي اتحاد الشرطة الرياضي

يختار القائمون على حفل الإفطار بنادي اتحاد الشرطة شخصية سنوية لتكريمها، ووقع الاختيار هذا العام على الإعلامي طارق علام، مُعلقًا على تكريمه: «حاسس بإحراج إنهم هيكرموني، لأني مش بحب التكريم لكنه حاجة كويسة وبقول للناس شكرًا، وإن شاء الله نكمل المسيرة وعندنا تصوير قادم في الشارع، ربنا يقدرنا نسعد الناس، وإن شاء الله سنة 2023 سنة حلوة».

طارق علام يوزع جنيهات دهب على الفائزين بالحفل

ووزع طارق علام جنيهات دهب وجوائز على الفائزين من الحاضرين بالحفل، ووجه للفائزين رسالة مازحًا بأغنية تتر برنامجه الشهير: «دهب.. دهب.. دهب دهب دهب».

وقدم رئيس مجلس الإدارة، التكريم للإعلامي طارق علام في ذكرى الاحتفال السنوي الذي يقام للمرة الـ 35، على تتر برنامج «كلام من ذهب»، بحضور محمد إسماعيل عبده، صاحب الحفلة، ومجموعة من أصحاب الشركات وكبار العاملين بالإذاعة والتليفزيون.