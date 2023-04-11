محافظ وقيادات وأهالي بورسعيد يشاركون في عزاء مدير الأمن

أقامت مديرية أمن بورسعيد مساء اليوم، عزاء اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، الذي توفي في حادث سير على طريق محور 30 يونيو، وذلك بمسجد السلام في حي الشرق.

قيادات بورسعيد في عزاء مدير الأمن الراحل

وتوسطت صورة مدير الأمن الراحل العزاء، وسط حالة من الحزن سيطرت على الجميع، والذين أكدوا أنه كان بمثابة الأخ لأهالي المحافظة.

حضر العزاء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية وأبناء بورسعيد ووسائل الإعلام المختلفة.

وأكد محافظ بورسعيد أن مدير أمن بورسعيد الراحل كان حبيب أهالي بورسعيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، موضحا أن الفقيد كان يتمتع بسيرة وسمعة طيبة وحب واحترام الناس له، فضلًا عن إخلاصه وتفانيه في عمله طوال مسيرته المهنية.

مصرع مدير أمن بورسعيد في حادث

يذكر أن اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد لقي مصرعه في حادث سير على محور 30 يونيو بطريق «بورسعيد - الإسماعلية»، حيث كان يقود سيارته وانقلبت به السيارة بالقرب من الإسماعلية، ونقلت سيارة الإسعاف الجثمان إلى مستشفى التل بالإسماعيلية.

وحظى مدير أمن بورسعيد بحب أهالي بورسعيد، حيث شغل العديد من المواقع الشرطية في المدينة الباسلة، منها منصب مأمور قسم شرطة الشرق، ثم مساعد مدير أمن بورسعيد، ثم حكمدار لأمن بورسعيد، حتى تم ترقيته مديرًا لأمن بورسعيد، ضمن حركة ترقيات الشرطة التي اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.