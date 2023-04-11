خريطة فصل التيار الكهربائى الثلاثاء في المحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائى اليوم عن عدة قرى ومدن للصيانة الدورية وفقا لخطة الصيانة المتبعة بالشركة والتى تتم بالتبادل بين المدن والقرى التابعة للشركة.

وتهيب الشركة بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائى اليوم الثلاثاء بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية بتوفير مغذي بديل فترة انقطاع التيار الكهربائى خاصة أصحاب المستشفيات والمحال الخدمية والمخابز.

أماكن فصل التيار الكهربائي

وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أماكن فصل التيار الكهربائى اليوم الثلاثاء فى،

الدقهلية: فصل التيار الكهربائى بالدقهلية اليوم بقرى بصار وكوم التين وجالية وكبرى وجالية الاولى والمركزية واعزازنة والقليوبية وكفر ابو ناصر والتميمي وعبد العال والسيد والبداية والطويل والخلايلة وشطا والشرقاوى وبرمبال القديمة والرياض والكردنى ونوسا والغيط ونوسا البحر والحصوة وشرنشاف وأتميدة والقرى والنجوع التابعة لها.

فصل التيار الكهربائي في كفر الشيخ ودمياط

كفر الشيخ: فصل التيار الكهربائى بكفر الشيخ بقرى أريمون ودمنكا والخاشعة والروضة والفنى والقرى التابعة والنجوع لها.

دمياط: قطع الكهرباء بدمياط بقرية راس الخليج والقرى والنجوع التابعة لها.

مواعيد فصل التيار الكهربائى

وأفادت شركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بتحديد مواعيد فصل التيار الكهربائى بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء اليوم من الساعة 10 صباحا بينما موعد عودة الكهرباء الساعة 1 ظهرا من نفس اليوم، ولمدة 3 ساعات.