يرغب جمهور الفنان أحمد مكي وعشاق المسلسل الكوميدي الكبير أوي 7، في معرفة موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم والإعادة، لمتابعة الحلقة 20 التي يواصل فيها حزلقوم تكوين فريق المزاريطة لكرة القدم، بعد عودته إلى القرية بهدف شراء مصنع للشرابات لإنتاج خط شرابات للون البرتقالي الذي يفضله.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on

ويأتي موعد عرض الحلقة 20 مسلسل الكبير أوي 7 على قناة أون، عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:15 مساءً، وتكون إعادة المسلسل على نفس القناة الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون في 2:00 مساء.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 7

وشهدت الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 7، أحداثًا كوميدية عديدة، أبرزها تكوين حزلقوم الذي يجسد دوره أحمد مكي، فريق كرة قدم من أهالي المزاريطة بمساعدة نفادي، وتولي الدكتور ربيع منصب المدير الفني لفريق كرة القدم، إضافة إلى منصب الطبيب المعالج.