مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 19.. دكتور ربيع مديرا فنيا لفريق المزاريطة

اختار الفنان أحمد مكي، الذي يؤدي شخصية حزلقرم خلال الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الدكتور ربيع (بيومي فؤاد) ليكون المدير الفني لفريق المزريطة الذي كونه.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 7

وكوّن حزلقوم فريق كرة قدم من المزريطة بمساعدة نفادي، واختار الغفر للجلوس على دكة الاحتياطي، واتفق مع الدكتور ربيع على أن يقوم بمهام المدير الفني للفريق المزريطة، ولكن الأخير وضع شرطًا أن يكون الطبيب أيضا ويقوم بتدليك الفريق ولكل منهم عقد واتفاق مادي منفصل، ليوافق حزلقوم على شروطه.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي7، يضم عددا من نجوم الكوميديا؛ أبرزهم: أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل،كما ضم مجموعة من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا، علاء مرسي، لورديانا، نور اللبنانية، محمد محمود، أوتاكا ومحمد توب.