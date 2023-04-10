مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 19.. حزلقوم ضيفا على برنامج إبراهيم فايق

حل الاعلامي إبراهيم فايق ضيف شرف علي الحلقة 19 من برنامج الكبير أوي الجزء السابع والذي يذاع يوميا علي قناة أون عقب أذان المغرب.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 7

وبدأت الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع بظهور الإعلامي إبراهيم فايق كضيف شرف حيث استضاف حزلقوم خلال برنامج تلفزيوني، تحدث خلاله حزلقوم عن بيعة لفريقه بعد خسارته في مباراة أمس واستبداله بفريق آخر.

ويتهم حزلقوم خلال حديثه في البرنامج الحكم بتقاضي رشوة من الفريق المنافس.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

ويشارك في مسلسل الكبير أوي 7 عدد من نجوم الكوميديا؛ أبرزهم: أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، ويعرض يوميا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، وتتم الإعادة الأولى 12:30منتصف الليل والثانية 2:00 مساء.