مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 19.. أحمد مكي يراهن على المزاريطة

شهد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 19 العديد من الأحداث المثيرة والمضحة بعد ظهور حزلئوم أخ الكبير أوي الذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي، ودخوله في رهان مع منافسه فاروق سماحة على المزاريطة كلها مقابل مصنع منافسه.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 19

وبدأت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 19 مع حزلئوم وهو يكون فريق كرة قدم من أهالي المزاريطة بمساعدة نفادي، وذلك حتى يدخل به رهانا مع منافسه فاروق سماحة صاحب المصنع المنافس له، واتفق حزلئوم مع منافسه فاروق على الحصول على مصنعه بيع وشراء في حالة فوزه، وفي حالة خسارته يأخذ فاروق المزاريطة.

أحداث مسلسل الكبير الجزء السابع

وخلال مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 19 حاول حزلئوم العثور على مدير فني من أجل فريقه، ووقع الاختيار على الدكتور ربيع الذي يمثل دوره الفنان بيومي فؤاد، الذي وافق ولكن بشرط أن يصبح الطبيب الخاص بالفريق أيضا ، وكلا من المكانين بعقدين منفصلين، ووافق حزلئوم على ذلك.