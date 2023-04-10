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الكرملين: لم يتم طرح مبادرة لإبرام هدنة في «عيد الفصح» مع أوكرانيا

كتب:

أ ش أ
05:26 م | الإثنين 10 أبريل 2023
الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن أحدا لم يطرح مبادرة لإبرام هدنة خلال «عيد الفصح» مع أوكرانيا، حتى اللحظة.

مقترحات للهدنة بين أوكرانيا وروسيا

وأضاف بيسكوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين - أن المبادرات الروسية السابقة للهدنة، واجهت إحجاما من قبل كييف، بسبب رفضها للهدنة.

وأكد أنه لم يتم طرح فكرة «هدنة الفصح» مع كييف حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى عدم وجود مبادرات بهذا الصدد حتى الآن.

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