الكرملين: لم يتم طرح مبادرة لإبرام هدنة في «عيد الفصح» مع أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن أحدا لم يطرح مبادرة لإبرام هدنة خلال «عيد الفصح» مع أوكرانيا، حتى اللحظة.

مقترحات للهدنة بين أوكرانيا وروسيا

وأضاف بيسكوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين - أن المبادرات الروسية السابقة للهدنة، واجهت إحجاما من قبل كييف، بسبب رفضها للهدنة.

وأكد أنه لم يتم طرح فكرة «هدنة الفصح» مع كييف حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى عدم وجود مبادرات بهذا الصدد حتى الآن.