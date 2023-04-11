نجل محمد ثروت ينشر صورته على كرسي متحرك ويكشف تطورات حالته بعد شهرين من الأزمة

كشف الفنان والمخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن تطورات حالتة الصحية.

ونشر أحمد ثروت صورة له علي كرسي متحرك وعلق قائلا: «اﻟﺤﻤﺪُ ﻟﻠﻪ النهاردة الـيـوم الـ60 في محاربة متلازمة ميلر فيشر.. 60 يوم امن الصبر والرضا والحمد علي ما اختصني به الله، تعلمت مفاهيم الصبر، الرضا وأدركت المفهوم الصحيح للحمد.و‏يعلم الله أننى أقاوم أيام أقوى منى وكلي إيمان ف الله».

وأضاف ثروت قائلا: «فرزقني بقلوب تساندني وتحفزني بالدعاء لي علي اجتياز هذا الاختبار او الاختصاص من عائلتي وأصدقائي وأشخاص لم يسبق لي التشرف بهم ومقابلتهم سابقاً ف كانوا سببا في عدم استسلامي في هذه الحرب، فﺍﻟﺤﻤﺪُ ﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻐﺮ ﺍﻟﻨّﻌﻢ ﻭﺃﻛﺒﺮﻫﺎ، ﺍﻟﺤﻤﺪُ ﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﺴﻂ ﺍﻟﻨّﻌﻢ ﻭﺃﻋﻤﻘﻬﺎ، ﺍﻟﺤﻤﺪُﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻭﻓﻲ ﻛﻞّ ﺣﻴﻦ».