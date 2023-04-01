نجل محمد ثروت يكشف تطورات حالته الصحية: «مسموح بالزيارة»

كشف الفنان أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تطورات حالته الصحية.

ونشر صورة تجمعه بوالده الفنان محمد ثروت وعلق عليها، قائلا: «بعد 4 أسابيع حجر في المستشفى لوحدي، أخيرًا اتسمح لي بالزيارات والأستاذ محمد ثروت جالي وفطرنا النهارده مع بعض ربنا يخليك ليا، عايز أقول من غير ما أقلبها دراما أن ربنا كارمنا بنعم بيوريهالنا في تجمعاتنا كل عيد ومناسبة أولها رمضان اللي مالوش طعم من غير لمة عيلتك وصحابك حواليك وأنك تبقى بكامل صحتك!».

وأضاف أحمد ثروت، قائلاً: يا ريت اللي ربنا كارمه بالنعم دي أو جزء منها مع إنك ممكن تشوفها بسيطة، استمتع بيها.. قدّرها وحب كل تفاصيلها واحمد ربنا عشان دي حاجات ملهاش ثمن واللي بيعدي منها مابيرجعش.. ف حاول تتأمل في فضل ربنا واشكره دايماً على نعمة العيلة والصحاب، وفعلاً رمضان في مصر حاجة تانية».