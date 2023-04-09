نجل محمد ثروت يشارك في مسلسل الكتيبة 101 رغم مرضه.. ويوجه الشكر لصناع العمل

أعرب الفنان والمخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل الكتيبة 101، الذي شارك فيه بتقديم المادة الوثائقية.

ونشر أحمد ثروت البوستر الدعائي للمسلسل عبر «إنستجرام» وعلق قائلا: «فخور جدا بمشاركتي البسيطة في هذا العمل الرائع الكتيبة 101 بتصوير وإخراج المشاهد الوثائقية، ومش كلام بس أنا اللي أشكركم ومتشرف جدا، وأشكر أول واحد أخي الكبير وعشرة العمر والكفاح العقيد محمد الجزار، على إتاحة الفرصة لي من أول مسلسل الاختيار1 حتى الكتبية 101».

وأضاف ثروت: «فعلا كلنا فخورين بالمستوى الفني الراقي اللي وصلت له الدراما المصرية، والجرعة الدرامية وطريقة السرد والجودة في مسلسل الكتيبة 101 اللي قدر يقدمها المخرج الجميل محمد سلامة، وكل طاقم العمل اللي كل كادر بيفسر مجهودهم الضخم ودقتهم في تجسيد الحكاية الحقيقية في هذا الإطار الدرامي المحترم، واللي صور في سيناء، ووثق القصة على أرض الواقع، عارف قد ايه المسلسل دة متعوب عليه بجد.. شكرا ليكم».

مرض أحمد ثروت

وما زال أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، يتواجد في الخارج لتلقي العلاج، بعد اكتشاف إصابته بمرض نادر منذ أشهر قليلة.