أماكن استخراج كعب العمل بالغربية 2023 والأوراق المطلوبة يتطلع الكثير من المواطنين وخاصة من المقبلين على العمل، أو التقديم الي وظيفة سواء حكومية أو خاصة، داخل المحافظات من بينها محافظة الغربية، إلى معرفتها.

أماكن استخراج كعب العمل بالغربية 2023 والأوراق المطلوبة

أماكن استخراج كعب العمل بالغربية 2023 والأوراق المطلوبة، تنشرها «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، بحسب ما أعلنتة مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، عبر موقعها الإلكتروني.

ويوجد 12 مكتبا للقوى العاملة داخل محافظة الغربية، في مدينة طنطا، وحي أول وثان طنطا، ومدينة المحلة، وحي أول وثان المحلة، ومكتب القوي العاملة بمدينة قطور، ومدينة كفر الزيات، ومدينة بسيون، ومدينة زفتى، ومدينة السنطة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل بالغربية 2023

أما عن الأوراق المطلوبة لإستخراج كعب العمل، بحسب ما أعلنته مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، جاتت كالآتي:

لا بد من حضور الشخص بصفته، وبطاقة الرقم القومي تكون سارية، وشهادة المؤهل الدراسي وصورة ضوئية منها، والرقم التأميني، أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد للاطلاع عليه، شهادة خبرة إن وجدت، شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة في حال العمل في غير التخصص الدراسي.

استخراج كعب العمل أون لاين

أتاحت وزارة القوى العاملة والهجرة، رابط إلكتروني، لتقديم عدة خدمات من بينها إستخراج كعب العمل، من هنا، والاختيار من ضمن الخدمات المتاحة، وملء البيانات المطلوبة، وبعد استيفائها يمكن استلامها بعد إتمام الخطوات بشكل صحيح من أقرب مكتب تابع لك،في اليوم التالي.