أماكن استخراج كعب العمل بكفر الشيخ 2023 والأوراق المطلوبة.. 14 مكتبا

خصصت مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ عدد من مكاتب استخراج كعب العمل بكفر الشيخ 2023، وحددت الأوراق المطلوبة في 14 مكتب تشغيل متطور ومتعدد الخدمات، لتوفير كعب العمل لحملة المؤهلات أو غير حملة المؤهلات

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أماكن استخراج كعب العمل بكفر الشيخ 2023 والأوراق المطلوبة في مكاتب العمل المنتشرة في محافظة كفر الشيخ والتابعة لمديرية القوي العاملة بالمحافظة، حيث يصدر كعب العمل من مكتب العمل التابع لمحل الإقامة، لحصر حجم البطالة في دائرة المكتب، ويوجد كعب عمل لحملة المؤهلات وآخر لغير حملة المؤهلات، ويقوم العامل باستخراجه من مكتب العمل التابع له في منطقته.

أماكن استخراج كعب العمل بكفر الشيخ 2023

وبحسب مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ، فإنه تم تخصيص مكتب، لتقديم الخدمات المختلفة، ومنها أماكن استخراج كعب العمل بكفر الشيخ 2023 والمنتشرة ومصنفة لفئات منها متعدد الأنشطة، والتشغيل، والتشغيل المطور، وهي كالتالي:

1- مكتب كفر الشيخ.

2- مكتب سيدي غازي.

3- مكتب دسوق.

4- مكتب فوه.

5- مكتب مطوبس.

6- مكتب قلين.

7- مكتب سيدي سالم.

8- مكتب الرياض.

9- مكتب بيلا.

10- مكتب الحامول.

11- مكتب البرلس.

12- مكتب بلطيم.

13- مكتب مصيف بلطيم.

14- مكتب برج البرلس.

ووفقاً لمديرية القوي العاملة، فإن طريقة إرسال كعب العمل إلي أماكن استخراج كعب العمل بكفر الشيخ 2023 عن طريق اليد مباشرة الموظف أو من ينوب عنه لمكتب العمل، ويقوم مكتب العمل باستلام الأصل، والتوقيع على صورة الأصل، وتُختم بختم مكتب العمل، أو يتم إرساله بالبريد من خلال نموذج ومعه جواب مسجل بعلم الوصول.

ويجب إرسال كعب العمل في خلال شهر من استلام العامل للعمل وإلا تعرض لغرامة مالية على الشركة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه.

أماكن استخراج كعب العمل بكفر الشيخ والأوراق المطلوبة

أما عن الأوراق المطلوبة في أماكن استخراج كعب العمل بكفر 2023، للحاصلين علي مؤهل، هي:

- صورة البطاقة الشخصية والاطلاع علي الأصل.

- صورة شهادة المؤهل والاطلاع علي الأصل.

- الرقم التأميني.

- شهادة خبرة إن وجدت.

- مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب.

- شهادة موقف التجنيد للذكور.

- شهادة قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة المهنة في حالة العمل في غير التخص وذلك لحملة مؤهل.

وبالنسبة لأوراق غير الحاصلين علي مؤهل يتم تقديم المستندات التالية بجانب السابقة الذكر كالتالي:

- رخصة مزاولة المهنة للمهن الواجب لها.

- شهادة صحية وإيصال استلام.

خطوات الحصول على الخدمة بأماكن استخراج كعب العمل بكفر الشيخ

بعد تجهيز جميع المستندات المطلوبة يجب التوجه إلى مكتب العمل الموجود في محيط محل الإقامة لتسليم الأوراق للموظف المختص واستلام كعب العمل خلال اليوم التالي.