أماكن استخراج كعب العمل بالقليوبية 2023 والأوراق المطلوبة.. 18 مكتبا

خصصت مديرية القوى العاملة عددا من منافذ أماكن استخراج كعب العمل بالقليوبية 2023 وحددت الأوراق المطلوبة في 18 مكتب تشغيل متطور ومتعدد الخدمات لتوفير كعب العمل لحملة المؤهلات اوغير حملة المؤهلات.

«الوطن» تستعرض أماكن إستخراج كعب العمل بـالقليوبية 2023 والأوراق المطلوبة في مكاتب العمل المنتشرة في محافظة القليوبية والتابعة لمديرية القوى العامله بالأقليم حيث يصدر كعب العمل من مكتب العمل التابع لمحل الاقامة لحصر حجم البطالة في دائرة المكتب ويوجد كعب عمل لحملة المؤهلات وآخر لغير حملة المؤهلات ويقوم العامل باستخراجه من مكتب العمل التابع له في منطقته.

أماكن استخراج كعب العمل بالقليوبية 2023

أوضحت إيمان السيد وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية أنه يوجد بمحافظة 18 مكتب تابعة للقوى العاملة تقدم الخدمات المختلفة ومنها أماكن استخراج كعب العمل بالقليوبية 2023 والمنتشرة ومصنفة لفئات منها متعدد الأنشطة والتشغيل والتشغيل المطور كالتالي:

أبو زعبل متعدد الأنشطة مدينة أبو زعبل - مجمع المصالح

كفر شكر - الإسكان الإداري - عمارة 3 - شقة 2

الخانكة الإسكان الاقتصادى بجوار مكتب البريد الفرعى عمارة 3

قهــا عمارات مجلس مدينة قها - المساكن القبلية - شقة 2

طوخ شارع الشهيد جلال حجاج منزل فاطمة الصادق سليمان

قليوب المساكن الشعبية بسيدى هيب ع 3 ش سعيد باشا عمارة 3

شبين القناطر ش الشرقاوى - منزل ورثة الحاج عطية زكى دياب

القناطر المساكن الشعبية ش الحرية بلوك 1 شقة 1،2

بنهـا تشغيل مطور ارض طراد النيل - عمارة 3 - شقة 1 - بنها الجديدة

بهتيــم بهتيم - حى شرق - بلوك 91

طوخ كفرعلوان ش الشهيد احمد عبد العزيزأعلى كافيريا غابة

الخانكة الاسكان الاقتصادى بجوار مكتب البريد الفرعى عمارة 3

القناطرالخيرية المساكن الشعبية - ش الحرية - بلوك 1 - شقة 1 ، 2

شبرا الخيمة تشغيل شبرا الخيمة - ميدان المؤسسة - مبنى المؤسسة العمالية

قهـــا عمارة 51 - مساكن توشكا - ش بور سعيد

قليوب ش مجلس المدينة ميدان سيدى عبد الرحمن

شبين القناطر تشغيل مطور المتاجر الشعبية سابقا ش الشهيد امام الوكيل وسط البلد

العبور مدينة العبور الحى االسادس - محلية 6 - عمارة 183

أشارت وكيل وزارة القوى العامله ان طريقة إرسال كعب العمل إلي اماكن استخراج كعب العمل بـالقليوبية 2023 عن طريق اليد مباشرة الموظف أو من ينوب عنه لمكتب العمل ويقوم مكتب العمل باستلام الأصل والتوقيع على صورة الأصل وتُختم بختم مكتب العمل، أو يتم إرساله بالبريد من خلال نموذج ومعه جواب مسجل بعلم الوصول.

ويجب إرسال كعب العمل في خلال شهر من استلام العامل للعمل وإلا تعرض لغرامة مالية على الشركة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 الآف جنيه.

أماكن استخراج كعب العمل بـالقليوبية والأوراق المطلوبة

أوضحت وكيل وزارة القوى العامله أن الأوراق المطلوبة في أماكن إستخراج كعب العمل بـالقليوبية 2023 هي

صورة البطاقة الشخصية والإطلاع علي الاصل

صورة شهادة المؤهل والإطلاع علي الاصل

الرقم التأميني

شهادة خبرة إن وجدت.

مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب.

شهادة موقف التجنيد للذكور.

شهادة قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة المهنة في حالة العمل في غير التخص وذلك لحملة مؤهل

وبالنسبة للاوراق لغير الحاصلين علي مؤهل يتم تقديم المستندات التالية بجانب السابقة الذكر كالتالي :

رخصة مزاولة المهنة للمهن الواجب لها.

شهادة صحية وإيصال استلام.

خطوات الحصول على الخدمة بأماكن استخراج كعب العمل بالقليوبية

أشارت وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية أنه بعد تجهيز جميع المستندات المطلوبة يجب التوجه إلى مكتب العمل الموجود في محيط محل الإقامة لتسليم الأوراق للموظف المختص واستلام كعب العمل خلال اليوم التالي.