يسعى عدد كبيرمن المواطنين لمعرفة أماكن استخراج كعب العمل ببني سويف 2023 والأوراق المطلوبة، حيث يعد أحد أهم الأوراق المطلوبة حال السعي للحصول على وظيفة، ويمكن الحصول عليه من أقرب مكتب عمل تابع له المواطن، كما أتاحت وزارة القوى العاملة، إمكانية الحصول علي كعب العمل الكترونيا.

وتستعرض«الوطن» أماكن استخراج كعب العمل 2023 بمحافظة بني سويف والأوراق المطلوبة، وكذلك كيفية استخراجه كالتالي.

أماكن استخراج كعب العمل ببني سويف 2023 والأوراق المطلوبة

ونستعرض في السطور التالية الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل ببني سويف 2023 وهي كالتالي:

1ــ توفير أصل شهادة المؤهل الدراسي، ويتم استخراج شهادة الكلية أو المؤهل الدراسي من جهة الدراسة أو الجامعة.

2ــ صورة من الرقم القومي.

3ــ الرقم التأمينى.

4ــ أصل شهادة الميلاد كمبيوتر من السجل المدني.

5ــ الموقف من التجنيد " خاص بالذكور".

إجراءات استخراج كعب العمل ببني سويف 2023 والأوراق المطلوبة

وبإجراءات بسيطة ومن خلال التوجه إلى مكاتب العمل استخراج كعب العمل ببني سويف 2023 والأوراق المطلوبة، يتم ملء الاستمارة الحمراء، التي تحتوي على الرقم التأميني والرقم القومي والمؤهل الدراسي، ورفق توفير الأوراق المطلوبة، يمكن للمواطن الراغب في استخراج كعب العمل التوجه إلى مكتب العمل التابع لمنطقته لأجل الحصول على كعب العمل ثم تقديمه إلى المؤسسة أو جهة العمل الاي يود الالتحاق بها.

أماكن استخراج كعب العمل 2023 بمحافظة بني سويف والأوراق المطلوبة

ويمكن لأي مواطن في محافظة بني سويف التوجه إلى أماكن استخراج كعب العمل ببني سويف 2023 والأوراق المطلوبة وهي كالتالي:

1 ــ مكتب عمل بني سويف.

2 ــ مكتب عمل ناصر.

3 ــ مكتب عمل الواسطى.

4 ــ مكتب عمل بني سويف الجديدة.

5 ــ مكتب عمل ببا.

6 ــ مكتب عمل سمسطا.

7 ــ مكتب عمل الفشن.

8 ــ مكتب عمل إهناسيا.