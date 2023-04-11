تعيين اللواء مازن صبري مديرا لأمن بورسعيد خلفا للراحل مدحت عبد الرحيم

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بتعيين اللواء مازن صبري بمنصب مدير أمن بورسعيد، خلفا للراحل اللواء مدحت عبد الرحيم.

يذكر أن اللواء الراحل مدحت عبد الرحيم لقي مصرعه في حادث سير الأربعاء الماضي بطريق بورسعيد – الإسماعيلية، حيث أقامت مديرية أمن بورسعيد عزاءً للواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد بساحة مسجد السلام نطاق حي الشرق.

وترك اللواء الراحل مدحت عبد الرحيم سيرة طيبة من خلفه بين كل من عرفوه، و قام ضباط مديرية أمن بورسعيد بكتابة وداع له.