تفاصيل ثوران بركان شيفلوتش الروسي: امتداد سحابة الرماد لمسافة 500 كيلومتر

بدأ بركان شيفلوتش الروسي في الثوران في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء ما أسفر عن تغطية سحابة من الرماد عدة قرى في شرق شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرقي روسيا.

رماد يغطي قرى بسبب بركان شيفلوتش الروسي

وكشفت وسائل إعلام روسية بينها وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية تفاصيل ثوران بركان شيفلوتش الروسي. وفي وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، بدأ ثوران البركان، فيما غطت سحابة من الرماد عدة قرى في شرق شبه جزيرة كامتشاتكا.

وفي 1 فبراير من العام الجاري 2023، قذف بركان شيفيلوتش الروسي عمودا من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه 6.5 كيلو متر، وفقا لما ذكرته السلطات الروسية. ومساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي، نفث بركان شيفيلوتش الروسي، عمودا من الرماد على ارتفاع يصل إلى 20 كيلو متر.

بركان شيفيلوتش الروسي يقذف عمودا من الرماد البركاني

وامتدت سحابة الرماد الناجمة عن ثوران بركان شيفلوتش الروسي لمسافة 500 كيلومتر إلى الشمال الغربي.وكان بركان شيفيلوتش الروسي، قذف عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 6.5 كيلو متر في 19 يناير الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، نصحت السلطات الروسية السكان بعدم مغادرة المنازل دون داع، على خلفية ثوران بركان شيفلوتش، فيما قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني ،إن بسبب التغيير في اتجاه الرياح، فإن احتمال سقوط الرماد البركاني في مناطق: «ميلكوفسكي، تيجيلسكي، إليزوفسكي، بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي» غير مستبعدة.

ويبلغ ارتفاع بركان شيفيلوتش الروسي، 3283 مترا، وهو أحد أكبر البراكين في شبه جزيرة كامتشاتكا، فيما يقع عند تقاطع أقواس «كوريل كامتشاتكا» وجزيرة ألوتيان على مسافة 50 كيلومترًا من قرية كليوتشي في منطقة أوست كامتشاتسكي و 450 كيلومترًا من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.